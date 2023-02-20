Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 20 февраля первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с командующим Силами обороны Грузии генерал-майором Георгием Матиашвили, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве обороны, сначала грузинская делегация посетила Аллею шехидов, где была почтена память сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, и возложен венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем в Генеральном штабе состоялась официальная церемония встречи. Гость прошел перед почетным караулом, были исполнены государственные гимны обеих стран и, в соответствии с протоколом, оставлена памятная запись в «Книге почетных гостей».

Поприветствовав гостей, генерал-полковник К.Велиев выразил удовлетворение их визитом в Азербайджан. Подчеркнув, что народы двух стран связывают узы дружбы и взаимного доверия, начальник Генерального штаба особо отметил важную роль встреч глав государств в развитии сотрудничества между Азербайджаном и Грузией. Было отмечено, что двустороннее сотрудничество в военной сфере, равно как и в других областях, развивается по восходящей линии.

Генерал-майор Г.Матиашвили выразил удовлетворение визитом в Азербайджан, отметил значимость подобных встреч и расширения взаимодействия в укреплении двусторонних отношений.

На встрече были подробно обсуждены вопросы обеспечения мира и безопасности в регионе, расширения сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной областях и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Стороны провели обмен мнениями по перспективам развития двустороннего и трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Грузией, обсудили вопросы повышения интенсивности совместных учений и рабочих встреч.

В заключение грузинская делегация посетила Центр управления боем, где встретилась с личным составом и ознакомилась с созданными условиями.

Гостям был представлен брифинг о структуре, принципах работы и направлении деятельности Центра.