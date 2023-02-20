Министр обороны Азербайджана встретился с командующим Силами обороны Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию во главе с командующим Силами обороны Грузии генерал-майором Георгием Матиашвили.

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве обороны, поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что народы двух стран связывают узы дружбы и взаимного доверия.

Министр подчеркнул высокий уровень двустороннего и трехстороннего сотрудничества Азербайджана, Турции и Грузии, особо отметив важную роль этого сотрудничества в обеспечении безопасности в регионе.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил высокий профессионализм, продемонстрированный военнослужащими на «Зимних учениях-2023» в Карсе, и подчеркнул значимость совместных учений в обмене опытом и повышении боеспособности армий обеих стран.

Министр обороны подчеркнул значимость встречи на пленарном заседании в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с участием глав стран Южного Кавказа. Напомнив слова Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева: «Мы, конечно, хотим, чтобы в Евразии установился мир», министр рассказал о проделанной работе по обеспечению мира в регионе.

Выразив признательность за теплый прием, генерал-майор Г.Матиашвили отметил высокий уровень двустороннего военного сотрудничества. Было подчеркнуто, что азербайджано-грузинское военное сотрудничество вносит вклад в обеспечение региональной безопасности.

Стороны провели обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.