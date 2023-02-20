Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - 20 февраля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе телефонного разговора были обсуждены работы по ликвидации последствий землетрясения, повлекшего за собой большие человеческие жертвы и серьезные разрушения в Турции, и планы восстановления после землетрясения.

Министр Джейхун Байрамов еще раз подчеркнул, что Азербайджан и впредь будет оказывать всю необходимую поддержку братской Турции. Он поинтересовался последствиями двух сильных землетрясений, произошедших сегодня в Хатае.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предоставил подробную информацию о последней ситуации в районе землетрясения и планах строительства зданий в районе землетрясения. Он сказал, что последние землетрясения в Хатае повредили только здания, которые ранее были серьезно или средне повреждены.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.