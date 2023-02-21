Спикер парламента Азербайджана направила ответное письмо председателю Европарламента

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова ответила на письмо, адресованное ей председателем Европейского парламента Робертой Метсолой.

Как сообщили во вторник Trend в парламенте Азербайджана, в ответном письме председатель Милли Меджлиса отметила, что сотрудничество между законодательными ветвями власти приобретает особое значение на фоне высокого уровня отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом и перспектив дальнейшего развития этих отношений.

В письме отмечено, что Милли Меджлис всегда демонстрировал готовность к углублению взаимодействия с Европарламентом. Сахиба Гафарова положительно оценила слова председателя Европарламента о приверженности представляемой ею организации продолжению развития связей с Милли Меджлисом в духе взаимоуважения.

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