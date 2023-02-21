Спикер парламента Азербайджана направила ответное письмо председателю Европарламента (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова ответила на письмо, адресованное ей председателем Европейского парламента Робертой Метсолой.

Как сообщили во вторник Trend в парламенте Азербайджана, в ответном письме председатель Милли Меджлиса отметила, что сотрудничество между законодательными ветвями власти приобретает особое значение на фоне высокого уровня отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом и перспектив дальнейшего развития этих отношений.

В письме отмечено, что Милли Меджлис всегда демонстрировал готовность к углублению взаимодействия с Европарламентом. Сахиба Гафарова положительно оценила слова председателя Европарламента о приверженности представляемой ею структуры продолжению развития связей с Милли Меджлисом в духе взаимоуважения.

Кроме того, в письме говорится, что члены парламента Азербайджана, представленные также в институтах международного сотрудничества, имеют право свободно выражать свое мнение по вопросам, входящим в их компетенцию. Цензура в нашем парламенте неприемлема. В ответном письме говорится, что представители парламента Азербайджана в комитете парламентского сотрудничества (КПС) Европейский Союз-Азербайджан, основываясь на намерении расширить диалог с европейскими коллегами, активно взаимодействовали со своими коллегами и работали над новыми инициативами, направленными на развитие взаимовыгодного сотрудничества. "Мы хотели бы видеть такое же отношение и со стороны Европарламента. Ложные, предвзятые и односторонние обвинения, выраженные в предвзятых заявлениях и резолюциях, не могут рассматриваться как конструктивная критика и не служат вышеизложенным целям. Кроме того, КПС должен стать платформой, помогающей укреплять сотрудничество между Милли Меджлисом и Европейским парламентом посредством совместных усилий", - отметила Гафарова.

Председатель парламента выразила надежду на укрепление сотрудничества между двумя структурами на основе взаимного доверия и понимания.

(Перевод: Фидан Мустафаева)