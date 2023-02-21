Расширены полномочия Министерства здравоохранения Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики", утвержденное Указом Президента Азербайджана от 25 мая 2006 года № 413.

Как сообщает во вторник Trend, согласно указу, к “Положению о Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики”, утвержденному Указом Президента Азербайджанской Республики от 25 мая 2006 года № 413, прилагается пункт 9.5-1 следующего содержания:

Согласно указу главы государства о внесении изменений в Указ Президента Азербайджана от 14 декабря 2016 года № 1158 "О применении Закона Азербайджанской Республики от 29 ноября 2016 года № 447-VQ "О борьбе с использованием допинговых средств и способов в спорте", разрешение на терапевтическое использование в рамках борьбы с использованием допинговых средств и методов в спорте, право на создание дисциплинарных и апелляционных органов и утверждение их положений было передано Министерству здравоохранения Азербайджана.