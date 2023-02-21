Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Нахчыване прошли тактико-специальные учения - "Ведение боевых действий в сильные морозы" (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 21 февраля 2023 16:51 (UTC +04:00)
В Нахчыване прошли тактико-специальные учения - "Ведение боевых действий в сильные морозы" (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В Отдельной общевойсковой армии при участии подразделений специального назначения были проведены тактико-специальные учения на тему "Ведение боевых действий в сильные морозы".

Как сообщили Trend в Министерстве обороны Азербайджана, учения с привлечением подразделений были проведены с целью высокопрофессионального проведения боевых действий и спасательных мероприятий в зимних условиях при сильных морозах, совершенствования знаний и навыков командного состава по управлению подразделениями в чрезвычайных условиях.

Новость обновляется

В Нахчыване прошли тактико-специальные учения - "Ведение боевых действий в сильные морозы" (ФОТО/ВИДЕО)
В Нахчыване прошли тактико-специальные учения - "Ведение боевых действий в сильные морозы" (ФОТО/ВИДЕО)
В Нахчыване прошли тактико-специальные учения - "Ведение боевых действий в сильные морозы" (ФОТО/ВИДЕО)
В Нахчыване прошли тактико-специальные учения - "Ведение боевых действий в сильные морозы" (ФОТО/ВИДЕО)
В Нахчыване прошли тактико-специальные учения - "Ведение боевых действий в сильные морозы" (ФОТО/ВИДЕО)
В Нахчыване прошли тактико-специальные учения - "Ведение боевых действий в сильные морозы" (ФОТО/ВИДЕО)
В Нахчыване прошли тактико-специальные учения - "Ведение боевых действий в сильные морозы" (ФОТО/ВИДЕО)
В Нахчыване прошли тактико-специальные учения - "Ведение боевых действий в сильные морозы" (ФОТО/ВИДЕО)
В Нахчыване прошли тактико-специальные учения - "Ведение боевых действий в сильные морозы" (ФОТО/ВИДЕО)
В Нахчыване прошли тактико-специальные учения - "Ведение боевых действий в сильные морозы" (ФОТО/ВИДЕО)
В Нахчыване прошли тактико-специальные учения - "Ведение боевых действий в сильные морозы" (ФОТО/ВИДЕО)
В Нахчыване прошли тактико-специальные учения - "Ведение боевых действий в сильные морозы" (ФОТО/ВИДЕО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости