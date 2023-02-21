Грузинская делегация посетила воинские части Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили, находящийся с официальным визитом в нашей стране, побывали в воинских частях коммандос и Военно-Воздушных сил (ВВС), сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала делегация посетила воинскую часть коммандос, были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, почтена его светлая память.

Гостям был представлен подробный брифинг о боевом пути воинской части и процессе подготовки личного состава, после чего они ознакомились с условиями, созданными для военнослужащих, и боевой техникой, а также понаблюдали за показательными выступлениями коммандос в учебном центре воинской части.

Затем грузинская делегация посетила воинскую часть беспилотных летательных аппаратов ВВС и ознакомилась с военной техникой, находящейся на вооружении.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

(Перевод: Фидан Мустафаева)