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Грузинская делегация посетила воинские части Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 21 февраля 2023 16:55 (UTC +04:00)
Грузинская делегация посетила воинские части Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили, находящийся с официальным визитом в нашей стране, побывали в воинских частях коммандос и Военно-Воздушных сил (ВВС), сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала делегация посетила воинскую часть коммандос, были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, почтена его светлая память.

Гостям был представлен подробный брифинг о боевом пути воинской части и процессе подготовки личного состава, после чего они ознакомились с условиями, созданными для военнослужащих, и боевой техникой, а также понаблюдали за показательными выступлениями коммандос в учебном центре воинской части.

Затем грузинская делегация посетила воинскую часть беспилотных летательных аппаратов ВВС и ознакомилась с военной техникой, находящейся на вооружении.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Грузинская делегация посетила воинские части Азербайджана (ФОТО)
Грузинская делегация посетила воинские части Азербайджана (ФОТО)
Грузинская делегация посетила воинские части Азербайджана (ФОТО)
Грузинская делегация посетила воинские части Азербайджана (ФОТО)
Грузинская делегация посетила воинские части Азербайджана (ФОТО)
Грузинская делегация посетила воинские части Азербайджана (ФОТО)
Грузинская делегация посетила воинские части Азербайджана (ФОТО)
Грузинская делегация посетила воинские части Азербайджана (ФОТО)
Грузинская делегация посетила воинские части Азербайджана (ФОТО)
Грузинская делегация посетила воинские части Азербайджана (ФОТО)
Грузинская делегация посетила воинские части Азербайджана (ФОТО)
Грузинская делегация посетила воинские части Азербайджана (ФОТО)
Грузинская делегация посетила воинские части Азербайджана (ФОТО)
Грузинская делегация посетила воинские части Азербайджана (ФОТО)
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