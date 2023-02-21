Генсек ОИС выразил соболезнования Азербайджану в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хиссейн Брахим Таха выразил соболезнования Азербайджану в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации в Twitter-аккаунте ОИС.

В публикации говорится, что Ходжалинский геноцид стал следствием незаконной оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении, и отмечаются Каирское заключительное коммюнике (пункт 117), принятое 12-й сессией Исламского саммита, состоявшейся в Каире в 2013 году, и резолюция № 48/48-POL "Солидарность с жертвами Ходжалинской резни 1992 года", принятая 48-й сессией Совета министров иностранных дел, состоявшейся в Исламабаде в 2022 году, в которых массовые зверства, совершенные против гражданского азербайджанского населения в городе Ходжалы расценены как военные преступления, преступления против человечности и геноцид.