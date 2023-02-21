В Нахчыване прошли тактико-специальные учения - "Ведение боевых операций в условиях суровых морозов" (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:51)

БАКУ /Trend/ - Проведены тактико-специальные учения «Ведение боевых операций в условиях суровых морозов» с участием подразделений специального назначения Отдельной общевойсковой армии.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве обороны Азербайджана, в целях высокопрофессионального ведения боевых действий и спасательных мероприятий в условиях суровых морозов, совершенствования знаний и навыков командного состава по управлению подразделениями были проведены тренировки с привлеченными к учениям подразделениями.

В ходе тренировок были проверены умения подразделений размещаться на местности в зимних условиях и их оснащение. Военнослужащие, обеспеченные необходимым снабжением, предназначенным для снежной погоды и труднопроходимой местности, горным снаряжением и продовольствием, заночевали в специальных укрытиях, подготовленных ими в районе проведения учений.

На практических занятиях, проведенных в ходе учений, личному составу были разъяснены неотложные меры при обморожении в высокогорной местности, правила оказания первой медицинской помощи на местности с крутым рельефом и суровыми климатическими условиями, и безопасной эвакуации раненых с поля боя.

В ходе тактико-специальных учений, на которых были проверены навыки личного состава по выполнению боевых задач в условиях суровых морозов, группы специального назначения выполнили тактические действия в тылу условного противника в дневное и ночное время. В соответствии с поставленной задачей группы предприняли штурм территории расположения условного противника. После оперативного оказания медицинской помощи военнослужащему, получившему ранение в ходе штурма, была осуществлена эвакуация раненого с помощью военных транспортных средств, предназначенных для труднопроходимой местности.

На учениях, проводимых в целях совершенствования навыков личного состава по ходьбе на лыжах и стрельбе в подвижном и неподвижном состоянии в снежных условиях, были достигнуты поставленные цели.