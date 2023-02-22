Сегодня будет оглашено решение Международного суда по иску Азербайджана против Армении

БАКУ /Trend/ - Сегодня будет оглашено решение суда по обращению Азербайджанской Республики в Международный суд против Армении о назначении временных мер.

Как сообщает в среду Trend, решение будет объявлено на заседании во Дворце мира в Гааге, и будет зачитано председательствующим на заседании судьей Джоан Донохью.

Отметим, что 31 января завершились общественные слушания по обращению Азербайджанской Республики в Международный Суд относительно применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)