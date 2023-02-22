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Сегодня будет оглашено решение Международного суда по иску Азербайджана против Армении (Дополнено)

Политика Материалы 22 февраля 2023 09:43 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:25)

БАКУ /Trend/ - Сегодня будет оглашено решение суда по обращению Азербайджанской Республики в Международный суд против Армении о назначении временных мер.

Как сообщает в среду Trend, решение будет объявлено на заседании во Дворце мира в Гааге, и будет зачитано председательствующим на заседании судьей Джоан Донохью.

Отметим, что 31 января завершились общественные слушания по обращению Азербайджанской Республики в Международный Суд относительно применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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