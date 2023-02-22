Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

БАКУ /Trend/ - С 20:45 21 февраля до 01:20 22 февраля позиции азербайджанской армии подвергались обстрелу 15 раз, сообщает в среду Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных у населенных пунктов Чинарлы Товузгалинского района и Бирэли Вединского района с перерывами вели обстрел из снайперских винтовок и другого стрелкового оружия различного калибра позиций азербайджанской армии в направлении населенного пункта Агдам Товузского района и Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Тезекенд Кяльбаджарского района, города Шуша и Ходжавендского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)