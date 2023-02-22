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Министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)

Политика Материалы 22 февраля 2023 11:01 (UTC +04:00)
Министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд на своей странице в Twitter.

Посол отметил, что совместно с Лео Докерти встретился с начальником береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-лейтенантом Музаффаром Пиризаде.

На встрече обсуждались проекты двустороннего сотрудничества, а также вопросы безопасности на Каспийском море.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
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