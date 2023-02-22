Официальные лица Турции ознакомились с деятельностью азербайджанских волонтеров в Кахраманмараше (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с губернатором провинции Самсун Зулькифом Даглы, получившим назначение в регион после землетрясения в Кахраманмараше, посетила лагерь азербайджанских волонтеров.

Как сообщили в среду Trend в Фонде молодежи Азербайджана, на встрече его сопровождали генеральный прокурор провинции Кахраманмараш Седат Челик и начальник полиции Омар Урхал. Официальные лица Турции высоко оценили деятельность молодежных волонтерских организаций Азербайджана, оказывающих помощь братской стране в зоне стихийного бедствия и выразили им благодарность.

Отметим, что азербайджанская молодежь, работающая волонтерами в палаточных городках в регионах пострадавших от стихийного бедствия, оказывает помощь тысячам пострадавших, осуществляет разгрузку и сортировку продуктов питания, одежды, медикаментов и других необходимых принадлежностей в распределительных пунктах, предоставляет пострадавшим воду и горячие напитки и еду, доставляет помощь в десятки пострадавших районов и оказывает другие вспомогательные услуги. Также волонтеры активно участвуют в осуществлении гуманитарной деятельности, посещая десятки сел.

Следует особо подчеркнуть, что азербайджанские волонтеры устанавливают специальные палатки с целью реабилитации и эффективной организации свободного времени детей, пострадавших от землетрясения, оказывают услуги по уходу и психологической поддержке сотням детей, чтобы свести к минимуму потрясения, травмы, полученные ими во время стихийного бедствия. Кроме того, наши волонтеры с медицинским образованием, после оказания первой помощи, направляют местных жителей к профессиональным врачам, а также обслуживают пострадавших в мобильных аптеках.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)