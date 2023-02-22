Проходят совместные занятия по боевой подготовке инженерных войск Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом на 2023 год, утвержденным министром обороны, проводятся занятия по боевой подготовке инженерных подразделений, сообщает в среду Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В ходе занятий с участием военнослужащих инженерных войск Вооруженных сил Азербайджана и Турции, проводимых на специально оборудованной тренировочной базе, саперы на практике выполняют задачи по разведке местности, обнаружению мин и неразорвавшихся боеприпасов, их обезвреживанию и другие задачи.

Основной целью занятий является совершенствование профессионального уровня и навыков боевой подготовки военнослужащих, выполняющих инженерное обеспечение, а также навыков эффективного применения современной инженерной техники и оборудования, находящихся на вооружении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)