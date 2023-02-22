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Великобритания и Азербайджан обсудили аспекты протестной акции на Лачинской дороге (ФОТО)

Политика Материалы 22 февраля 2023 15:34 (UTC +04:00)
Великобритания и Азербайджан обсудили аспекты протестной акции на Лачинской дороге (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем государственного секретаря по парламентским отношениям, государственным министром иностранных дел по делам Европы и Северной Америки Великобритании Лео Докерти

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, на встрече было обсуждено текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией, перспективы дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах, а также текущая ситуация в регионе.

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Великобритания и Азербайджан обсудили аспекты протестной акции на Лачинской дороге (ФОТО)
Великобритания и Азербайджан обсудили аспекты протестной акции на Лачинской дороге (ФОТО)
Великобритания и Азербайджан обсудили аспекты протестной акции на Лачинской дороге (ФОТО)
Великобритания и Азербайджан обсудили аспекты протестной акции на Лачинской дороге (ФОТО)
Великобритания и Азербайджан обсудили аспекты протестной акции на Лачинской дороге (ФОТО)
Великобритания и Азербайджан обсудили аспекты протестной акции на Лачинской дороге (ФОТО)
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