В Азербайджане утвержден Порядок предоставления выплат по государственному обязательному личному страхованию (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Утвержден Порядок предоставления выплат по государственному обязательному личному страхованию.

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, судьи, военнослужащие Вооруженных сил, органов государственной безопасности, внешней разведки, субъектов разведывательной и контрразведывательной деятельности Азербайджанской Республики, а также в других государственных органах (учреждениях входящие в состав государственных органов), лица, находящиеся на военной службе или на сборах, работники органов прокуратуры, следователи, лица, проходящие службу в органах юстиции, органах миграционной службы, осуществляющие дознание, оперативно-розыскные мероприятия, а также лица, занимающиеся ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечением охраны общественного порядка, организацией работы таможенной службы, работники дипломатической службы, проходящие службу в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики, и лица, находящиеся там на административно-технической службе, или же их наследники имеют право на получение страховой выплаты.

Страховые случаи, являющиеся основанием для предоставления страховой выплаты лицам, имеющим на это право, регулируются законами Азербайджанской Республики "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих", "О государственном обязательном личном страховании работников судебных и правоохранительных органов", "Об обязательном государственном личном страховании сотрудников дипломатической службы и лиц, проходящих административно-техническую службу в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики", и "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

Страховая выплата выплачивается в соответствии с наступившим страховым случаем (в отношении застрахованных лиц, определенных законами Азербайджанской Республики "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" и "О Государственном обязательном личном страховании работников судебных и правоохранительных органов", а также с учетом второго предложения пункта 1.4 постановления) в размере процентного соотношения, установленного законами. Страховая выплата осуществляется в соответствии с последним окладом (должностным окладом) застрахованного, с которого начисляется взнос по государственному обязательному личному страхованию в порядке, установленном законами Азербайджанской Республики "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" и "О государственном обязательном личном страховании работников судов и правоохранительных органов".