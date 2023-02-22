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Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ОАЭ

Политика Материалы 22 февраля 2023 16:21 (UTC +04:00)
Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ОАЭ

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Объединенных Арабских Эмиратов по обмену правительственными практиками".

Как сообщает в среду Trend, согласно указу, утвержден "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Объединенных Арабских Эмиратов по обмену правительственными практиками", подписанный 28 ноября 2022 года в городе Баку.

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