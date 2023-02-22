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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Эмомали Рахмону

Политика Материалы 22 февраля 2023 16:08 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Эмомали Рахмону

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

"Уважаемый Эмомали Шарифович,

Крайне опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате схода лавины в Горно-Бадахшанской автономной области.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Таджикистана, желаю выздоровления пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!" - говорится в письме.

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