Великобритания и Азербайджан обсудили аспекты акции протеста на Лачинской дороге (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем государственного секретаря по парламентским отношениям, государственным министром иностранных дел по делам Европы и Северной Америки Великобритании Лео Докерти

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, на встрече было обсуждено текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией, перспективы дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах, а также текущая ситуация в регионе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области нефти, газа, инвестиций, торговли, транспорта, перехода на “зеленую энергию”, образовательной и гуманитарной сферах.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность динамичного развития отношений между нашими странами в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, основанных на взаимном доверии и поддержке, продолжения официальных контактов и взаимных визитов на высоком уровне. Отметив особую важность связей между нашими странами в энергетической сфере, министр подробно проинформировал о крупномасштабных энергетических проектах, реализуемых в регионе по инициативе и с участием Азербайджана, и отметил их важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Также было выражено удовлетворение успешной деятельностью британских компаний в Азербайджане и оценен вклад Великобритании в разминирование освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, ее намерение принять активное участие в реконструкции и восстановлении этих территорий. Кроме того, была отмечена важность дальнейшего развития успешного сотрудничества между нашими странами в сфере образования.

В ходе встречи стороны обсудили различные аспекты процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, текущее состояние переговоров по мирному договору, акцию протеста на Лачинской дороге.

Проинформировав своего британского коллегу о шагах, предпринятых Азербайджаном для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, министр, подробно рассказал о последней ситуации, сложившейся вокруг Лачинской дороги, и отметил, что протесты, проводятся против злоупотребления Лачинской дорогой и незаконной экономической деятельности, а утверждения о блокаде и гуманитарных последствиях не имеют под собой никаких оснований,в этом контексте британская сторона была также проинформирована о легитимных требованиях активистов и интересах безопасности Азербайджана.

Наряду с этим, была также предоставлена информация об инициативе Азербайджана по подписанию мирного соглашения, о его усилиях в этом направлении. До сведения британской стороны было доведено, что, несмотря на отказ Армении от участия в переговорах по мирному соглашению, запланированных на декабрь, и созданные препятствия, наша страна остается верной процессу урегулирования и не прекращает обмен мнениями по тексту мирного соглашения. Было подчеркнуто, что Армении необходимо отступить от деструктивной позиции и вернуться за стол переговоров.

Государственный министр Великобритании Лео Докерти, в свою очередь, подчеркнул, что его страна заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества с Азербайджаном и что азербайджано-британские отношения динамично развиваются. Он отметил важность преодоления трудностей, препятствующих миру в регионе, и выразил готовность Великобритании, оказать поддержку в этом направлении.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)