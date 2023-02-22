Отклонены 7 резолюций Армении относительно Лачинской дороги (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Кишиневе завершилась 10-я сессия Парламентской ассамблеи Евронест. На сессии парламент Азербайджана представляли шесть депутатов во главе с председателем парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахиром Миркишили, сообщает в среду Trend.

В итоговый документ 10-й сессии делегацией Армении были предложены изменения, которые включали такие призывы, как "открытие Лачинского коридора", "снятие блокады Нагорного Карабаха", "вывод Азербайджанской Армии с территории Армении", "активизация Минской группы ОБСЕ".

Для принятия проектов спикер парламента и заместитель министра иностранных дел Армении обратились к участникам Парламентской ассамблеи Евронест.

В результате усилий членов азербайджанской делегации как на двусторонних встречах, так и аргументов, приведенных в выступлениях на комитетах и пленарных заседаниях, все проекты предложений армянской делегации были отклонены представителями Парламентской ассамблеи.

(Перевод: Фидан Мустафаева)