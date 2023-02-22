В Центре Гейдара Алиева проходят репетиции спектакля "Мертвецы" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 февраля в Центре Гейдара Алиева будет показан спектакль "Мертвецы" великого азербайджанского драматурга и прозаика Джалила Мамедгулузаде. Спектакль пройдет при полном аншлаге, потому что за короткое время все билеты на него были распроданы, сообщает в среду Trend.

Следует отметить, что спектакль будет представлен Азербайджанским государственным академическим национальным драматическим театром, при содействии и поддержке Центра Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана в рамках проекта "Гейдар Алиев и национальное театральное искусство", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера.

В зрительном зале Аудиториум Центра уже установлены декорации, которые были созданы в полном соответствии со сценой Центра.

Режиссер-постановщик и художник спектакля - народный артист Азер Паша Нематов. В постановке будет представлена новая версия музыки народного артиста СССР Кара Караева, написанной для "Мертвецов".

В спектакле роль Шейха Насруллы исполнит народный артист Нураддин Мехдиханлы, а Искандера – заслуженный артист Анар Гейбатов. Также на сцену выйдут народные артисты Али Нур, Гаджи Исмаилов, Кязым Абдуллаев, Лалезар Мустафаева, Рафиг Азимов, Сабир Мамедов, заслуженные артисты Аслан Ширин, Эльхан Гулиев, Эльшан Рустамов, Алвида Джафаров, Кязым Гасангулиев, Матлаб Абдуллаев, Мазахир Джалилов, Мирза Агабейли и другие актеры театра.

Трагикомедия Джалиля Мамедгулузаде «Мертвецы» – излюбленное произведение общенационального лидера Гейдара Алиева. В связи с тем, что Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 2023 год объявлен в нашей стране Годом Гейдара Алиева, Центр Гейдара Алиева планирует проведение ряда проектов и мероприятий. Одним из них станет показ театральных постановок в рамках проекта "Гейдар Алиев и национальное театральное искусство".

(Перевод: Фидан Мустафаева)