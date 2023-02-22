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Президент Ильхам Алиев: Сегодня имеются хорошие возможности для расширения сферы охвата сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией в различных сферах

Политика Материалы 22 февраля 2023 17:38 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня имеются хорошие возможности для расширения сферы охвата сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией в различных сферах

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БАКУ /Trend/ - Сегодня имеются хорошие возможности для расширения сферы охвата сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией в различных сферах.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Королю Иордании Абдалле II ибн аль-Хусейну по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Иорданией.

"Традиционные отношения дружбы и сотрудничества, объединяющие наши страны и народы, важны для нас. Отрадно, что за минувшие тридцать лет наши двусторонние связи еще более укрепились, а сотрудничество в различных областях, представляющих взаимный интерес, динамично и поступательно развивалось.

Сегодня имеются хорошие возможности для расширения сферы охвата нашего сотрудничества в различных сферах. Уверен, что, эффективно используя эти возможности, мы совместными усилиями внесем вклад в дальнейшее развитие наших связей и благосостояние двух народов", - говорится в письме.

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