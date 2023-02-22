Москва считает контрпродуктивным замораживание переговоров по нормализации отношений между Баку и Ереваном

БАКУ/Trend/ - Москва считает контрпродуктивным замораживание переговорных процессов по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

«В исполнение трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении, российская сторона последовательно содействует нормализации армяно-азербайджанских отношений. Минобороны России и российский миротворческий контингент в тесном сотрудничестве с МИД прилагают энергичные усилия по урегулированию ситуации вокруг Лачинской дороги. С 12 декабря прошлого года во взаимодействии с благотворительными организациями обеспечена доставка в регион более двух с половиной тонн гуманитарных грузов. Какой бы напряженной не была обстановка в регионе, замораживание под этим предлогом переговорных процессов считаем контрпродуктивным», - сказала она.

По ее словам, подобные увязки отделяют перспективы восстановления прочного мира и стабильности на всем Южном Кавказе.

«Окажем всю необходимую поддержку в организации очередных заседаний трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе и комиссии по армяно-азербайджанской границе, а также новых раундов переговоров по подготовке мирного договора на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Отметим, что в декабре прошлого года армянская сторона сорвала очередной раунд трехсторонней встречи в Москве.