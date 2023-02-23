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Посол Болгарии вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову (ФОТО)

Политика Материалы 23 февраля 2023 00:43 (UTC +04:00)
Посол Болгарии вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 22 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Болгарии в стране Руслана Стоянова. Посол Руслан Стоянов вручил министру копию верительных грамот.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов поздравил посла Руслана Стоянова с назначением и пожелал ему успехов в работе. С удовлетворением сославшись на наличие двусторонних отношений между двумя странами в различных, в том числе политической, экономической и энергетической областях, министр сказал, что есть потенциал для дальнейшего развития отношений.

Было отмечено, что нынешний политический диалог, визиты и контакты на высоком уровне между Азербайджаном и Болгарией играют важную роль в развитии отношений. В частности, была отмечена важность сдачи в эксплуатацию в прошлом году при участии Президента Азербайджанской Республики газового интерконнектора Греция-Болгария как воплощения эффективного сотрудничества в сфере энергетики. В этой связи широко обсуждалась роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы и диверсификации энергоснабжения.

Посол Руслан Стоянов, выразивший удовлетворение назначением послом в Азербайджан, отметил, что между Азербайджаном и Болгарией существует взаимовыгодная повестка сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях. В этой связи он отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Посол Болгарии вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову (ФОТО)
Посол Болгарии вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову (ФОТО)
Посол Болгарии вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову (ФОТО)
Посол Болгарии вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову (ФОТО)
Посол Болгарии вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову (ФОТО)
Посол Болгарии вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову (ФОТО)
Посол Болгарии вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову (ФОТО)
Посол Болгарии вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову (ФОТО)
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