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Военные летчики Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты (ВИДЕО)

Политика Материалы 23 февраля 2023 10:21 (UTC +04:00)
Военные летчики Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2023 год, учебно-тренировочные полеты проводились с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В соответствии с планом вертолеты выполняли полеты по установленным маршрутам с аэродромов базирования.

Задачи, поставленные на учениях с целью совершенствования боевых навыков, были успешно выполнены экипажами вертолетов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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