Омбудсмен Азербайджана распространила заявление по случаю 31-й годовщины Ходжалинской трагедии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с 31-й годовщиной Ходжалинской трагедии, сообщает в четверг Trend.

"Ходжалинский геноцид, вошедший в историю как одна из крупнейших трагедий прошлого века, является самой кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой армянскими националистами против азербайджанцев.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские воинские формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка Советской Армии, дислоцированной в городе Ханкенди, предприняли вооруженное нападение с целью массового истребления мирного населения города Ходжалы. Город с населением в семь тысяч человек был полностью разгромлен, а его жители подверглись геноциду.

В ходе Ходжалинского геноцида, учиненного с особой жестокостью, армяне поставили цель стереть с лица земли Ходжалы, город с историческими и культурными памятниками, относящимися к древним временам Азербайджана.

Игнорируя нормы и принципы международного права, в том числе международного гуманитарного права были применены самые беспощадные методы уничтожения против мирного населения, особенно в отношении стариков, женщин и детей. В результате были зверски убиты 613 человек, среди которых 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 132 ребенка – одного из них, искалечены 487 человек, 1275 человек были взяты в заложники, судьба 150 из которых не известна до сих пор. В ходе геноцида с невообразимой жестокостью было убито 56 человек, люди были сожжены заживо и подвергнуты страшным пыткам.

В результате Ходжалинского геноцида и других военных преступлений, совершенных на почве этнической чистки и ненависти вооруженными силами Армении на наших оккупированных территориях, были грубо и массово нарушены права и свободы, закрепленные в действующих международных документах в области защиты прав и свобод человека, в том числе право человека на жизнь.

При учинении Ходжалинского геноцида были явно нарушены положения целого ряда международных документов, в том числе Женевской конвенции 1949 года, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Международного пакта о гражданских и политических правах, а также Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка.

Впервые политико-правовая оценка Ходжалинскому геноциду была дана по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева постановлением Парламента, а 26 февраля был объявлен «Днем Ходжалинского геноцида» и были начаты действия по доведению до сведения международного сообщества фактов о совершенном преступлении и привлечению виновных к ответственности.

Международная просветительская кампания «Справедливость к Ходжалы», запущенная Фондом Гейдара Алиева с целью донесения правды о Ходжалинской трагедии до международного сообщества, играет очень важную роль в его признании как геноцида и придании ему юридической и политической оценки. Как логический результат проводимых целенаправленных мер национальные законодательные органы 17 государств, 24 штатов США, а также Организация исламского сотрудничества и Организация тюркских государств приняли многочисленные резолюции и решения, осуждающие резню мирных жителей в Ходжалы и оценивающие ее как геноцид и преступление против человечности.

В настоящее время Азербайджанское государство продолжает предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы донести до всего мира информацию о постоянно проводимой Арменией террористической политике, особенно о фактах закладывания мин на освобожденных от оккупации территориях, в результате которых погибли и были серьезно ранены мирные жители.

В целях восстановления справедливости и недопущения повторения подобных преступлений против человечности Ходжалинскому геноциду и другим военным преступлениям, совершенным Арменией, должна быть дана международная политико-правовая оценка со стороны государств мира и международных организаций, а виновные в совершении геноцида должны ответить перед международным судом, и в этом направлении следует предпринять решительные меры", - говорится в заявлении.

Отметим, что заявление направлено Генеральному секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет по правам человека ООН, руководителям ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, в Международный и Европейский институты омбудсменов, Ассоциацию азиатских омбудсменов, Организацию Исламского Сотрудничества и Ассоциацию омбудсменов государств-членов этой организации, Ассоциацию Омбудсменов и Национальных институтов по правам человека тюркских государств, Постоянную независимую комиссию по правам человека Организации Исламского Сотрудничества, Европейскую сеть омбудсменов по правам детей, Международное Бюро Мира, омбудсменам различных стран и в национальные институты прав человека, в посольства Азербайджанской Республики в зарубежных странах и зарубежных государств в нашей республике, диаспорские организации Азербайджана.



(Перевод: Фидан Мустафаева)