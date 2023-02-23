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Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является преступлением против человечества - пакистанский министр (ФОТО)

Политика Материалы 23 февраля 2023 12:29 (UTC +04:00)
Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является преступлением против человечества - пакистанский министр (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Пакистане совместно с Институтом науки и технологий Шахида Зульфикара Али Бхутто (SZABIST), одним из ведущих высших учебных заведений этой страны, организовало семинар и фотовыставку "Ходжалинский геноцид: Кровавое преступление против человечества", посвященные 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщили в четверг Trend в Посольстве Азербайджана в Пакистане, перед мероприятием был проведен просмотр фотовыставки, отражающей геноцид, совершенный Арменией в Ходжалы.

Присутствовавший на мероприятии в качестве почетного гостя федеральный министр по делам штатов и приграничных регионов Пакистана Мухаммад Талха Махмуд подчеркнул, что Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является преступлением не только против Азербайджана, но и против человечества.

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Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является преступлением против человечества - пакистанский министр (ФОТО)
Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является преступлением против человечества - пакистанский министр (ФОТО)
Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является преступлением против человечества - пакистанский министр (ФОТО)
Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является преступлением против человечества - пакистанский министр (ФОТО)
Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является преступлением против человечества - пакистанский министр (ФОТО)
Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является преступлением против человечества - пакистанский министр (ФОТО)
Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является преступлением против человечества - пакистанский министр (ФОТО)
Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является преступлением против человечества - пакистанский министр (ФОТО)
Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является преступлением против человечества - пакистанский министр (ФОТО)
Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является преступлением против человечества - пакистанский министр (ФОТО)
Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является преступлением против человечества - пакистанский министр (ФОТО)
Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является преступлением против человечества - пакистанский министр (ФОТО)
Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является преступлением против человечества - пакистанский министр (ФОТО)
Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является преступлением против человечества - пакистанский министр (ФОТО)
Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является преступлением против человечества - пакистанский министр (ФОТО)
Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является преступлением против человечества - пакистанский министр (ФОТО)
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