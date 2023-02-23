Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является преступлением против человечества - пакистанский министр (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:29)

БАКУ /Trend/ - Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является преступлением не только против Азербайджана, но и против человечества.

Как сообщили в четверг Trend в Посольстве Азербайджана в Пакистане, об этом сказал на мероприятии на тему "Ходжалинский геноцид: Кровавое преступление против человечества", посвященном 31-й годовщине Ходжалинского геноцида, федеральный министр по делам штатов и приграничных регионов Пакистана Мухаммад Талха Махмуд.

Посольство Азербайджана в Пакистане совместно с Институтом науки и технологий Шахида Зульфикара Али Бхутто (SZABIST), одним из ведущих высших учебных заведений этой страны, организовало семинар и фотовыставку под названием "Ходжалинский геноцид: Кровавое преступление против человечества", посвященные 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В мероприятии приняли участие федеральный министр по делам штатов и приграничных регионов Пакистана Мухаммад Талха Махмуд в качестве почетного гостя, а также руководство Института науки и технологий Шахида Зульфикара Али Бхутто (SZABIST), преподаватели и студенты, сотрудники посольства, представители различных мозговых центров и общественности Пакистана.

Сначала были исполнены государственные гимны обеих стран, почтена память жертв Ходжалинского геноцида минутой молчания .

Затем был продемонстрирован видеоролик, содержащий обширную информацию о Ходжалинском геноциде.

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов, выступая на мероприятии, отметил, что Ходжалинский геноцид, вошел в историю как одна из самых страшных трагедий 20-го века. Он довел информировал гостей о трагедии, заявив, что в результате проводимой Арменией политики этнических чисток и геноцида против азербайджанцев на протяжении всей истории были убиты и изгнаны с родных земель сотни тысяч мирных жителей. Фархадов подчеркнул, что именно по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, Милли Меджлис Азербайджанской Республики дал политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду, объявил 26 февраля “Днем Ходжалинского геноцида” и довел до сведения международной общественности факты об этой трагедии. Касаясь международной кампании "Справедливость к Ходжалы!", проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, посол рассказал о широкомасштабной деятельности, осуществляемой Фондом в этом направлении по всему миру, и отметил, что Ходжалинская трагедия признана рядом государств и различных международных организаций, включая Пакистан, геноцидом.

Говоря о 44-дневной Отечественной войне, посол отметил, что азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего в 2020 году положила конец 30-летней армянской оккупации и обеспечила территориальную целостность нашей страны.

Подчеркнув, что Национальная ассамблея и сенат Пакистана приняли резолюции, осуждающие Ходжалинский геноцид, Фархадов особо отметил и выразил благодарность за политическую и моральную поддержку, оказанную Азербайджану правительством и парламентом этой страны, как в ходе Карабахского конфликта, так и во время Отечественной войны.

Присутствовавший на мероприятии федеральный министр по делам штатов и приграничных регионов Пакистана Мухаммад Талха Махмуд подчеркнул, что Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является преступлением не только против Азербайджана, но и против человечества. Отметив, что Пакистан не признает Армению государством из-за агрессивной политики этой страны в отношении Азербайджана. Он подчеркнул, что Азербайджан освободил свои земли от оккупации в 2020 году, и отметил, что Пакистан оказывал Азербайджану политическую и моральную поддержку, впредь и навсегда будет рядом с братским Азербайджаном. В завершение своего выступления министр отметил, что чтит память жертв Ходжалы и солидарен с азербайджанским народом.

Выступившие на семинаре руководитель Исламабадского кампуса Института науки и технологий Шахида Зульфикара Али Бхутто (SZABIST) Хушро Парвиз Хан и директор факультета социальных наук и дипломатических исследований этого университета Тариг Вахид подчеркнули, что Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, является одной из самых кровавых страниц в истории человечества. Они с сожалением отметили жестокое убийство невинных людей и призвали международное сообщество осудить Армению за эти гнусные деяния.

(Перевод: Фидан Мустафаева)