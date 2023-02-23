В Армении и поныне цинично и без капли сожаления рассуждают о Ходжалинском геноциде – украинское издание

БАКУ /Trend/ - В Армении и поныне цинично и без капли сожаления рассуждают о Ходжалинском геноциде.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в статье, опубликованной в украинском издании Gazeta.ua.

«Армения так и не понесла никакого наказания за геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Это преступление против человечности произошло в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда армянские вооруженные формирования, при участии российской армии [366-го российского мотострелкового полка], захватили город Ходжалы и учинили геноцид в отношении азербайджанского народа. С особой жестокостью были убиты 613 человек мирного населения, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. Людям отрубили головы, выкололи глаза, животы беременных женщин были распороты штыками. 1 275 человек попали в плен, 150 человек пропали без вести, 487 человек искалечены», - говорится в материале.

Как отмечается в статье, бывший президент Армении Серж Саргсян в 2000 году в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу так прокомментировал случившееся: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить. Они думали, что армяне не смогут поднять руку на мирное население. Нам нужно было сломать этот стереотип».

«Вот так цинично и без капли сожаления в Армении рассуждали и рассуждают поныне о преступлении в отношении мирного азербайджанского населения», - говорится в материале.

Также подчеркивается, что за все годы, что длилась оккупация Арменией территорий Азербайджана, против нее не было введено никаких санкций в качестве одного из способов наказания страны-оккупанта.

В этой связи в статье приводятся слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева на пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе», состоявшемся 18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности: «Около 30 лет наши земли находились под армянской оккупацией. Премьер-министр Гарибашвили отметил, что в 2008 году, после российско-грузинской войны, против России не было введено никаких санкций. Но я тоже могу сказать, что Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана, нарушила международное право и не выполняла резолюции Совета Безопасности ООН на протяжении 27 лет. И никаких санкций по отношению к ней не применялось».