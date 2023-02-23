В Азербайджане повышена заработная плата учителей, прошедших диагностическое оценивание (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работающих в государственных общеобразовательных учебных заведениях и прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков учителей, а также директоров и заместителей директоров этих учреждений, руководителей допризывной подготовки молодежи.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, ежемесячная заработная плата работающих в финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики государственных общеобразовательных учреждениях и прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков учителей, а также директоров и заместителей директоров этих учреждений, руководителей допризывной подготовки молодежи повышена с 1 февраля 2023 года в среднем на 10 процентов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Глава государства также подписал распоряжение о повышении заработной платы работающих в государственных учреждениях профессионального образования учителей, прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков, в том числе руководителей допризывной подготовки и физического воспитания молодежи, работников, занимающихся управленческой и учебной деятельностью.

Согласно распоряжению, ежемесячная заработная плата работающих в финансируемых из государственного бюджета государственных учреждениях профессионального образования учителей, прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков, в том числе руководителей допризывной подготовки и физического воспитания молодежи, работников, занимающихся управленческой и учебной деятельностью повышена с 1 февраля 2023 года в среднем на 10 процентов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.