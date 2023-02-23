В Азербайджане созданы новые региональные управления культуры - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о реорганизации региональных управлений культуры, входящих в структуру министерства культуры Азербайджана, и внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана от 29 марта 2016 года №1932 "О совершенствовании структуры министерства культуры Азербайджанской Республики".

Как сообщает в четверг Trend, согласно распоряжению, на основе региональных управлений культуры, входящих в структуру министерства культуры Азербайджана (Сумгайытское, Хачмазское, Исмаиллинское, Шекинское, Кюрдамирское, Агстафинское, Шамкирское, Гянджинское, Бардинское, Агджабединское, Агдашское, Сабирабадское, Билясуварское, Масаллинское и Лянкяранское региональные управления культуры), в соответствии с разделением экономических районов Азербайджана, определенным пунктами 1.3-1.14 указа Президента Азербайджана от 7 июля 2021 года №1386 "О новом разделении экономических районов в Азербайджанской Республике", созданы следующие региональные управления культуры:

1. Абшерон-Хызинское региональное управление культуры;

2. Горно-Ширванское региональное управление культуры;

3. Гянджа-Дашкесанское региональное управление культуры;

4. Карабахское региональное управление культуры;

5. Газах-Товузское региональное управление культуры;

6. Губа-Хачмазское региональное управление культуры;

7. Лянкяран-Астаринское региональное управление культуры;

8. Центрально-Аранское региональное управление культуры;

9. Миль-Муганское региональное управление культуры;

10. Шеки-Загатальское региональное управление культуры;

11. Восточно-Зангезурское региональное управление культуры;

12. Ширван-Сальянское региональное управление культуры.

Согласно распоряжению, часть 2 распоряжения Президента Азербайджана от 29 марта 2016 года №1932 "О совершенствовании структуры министерства культуры Азербайджанской Республики" отменяется.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.