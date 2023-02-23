Скандал с Амулсаром: Варданян нацелен на грабеж Армении

БАКУ /Trend/ - Марионетка Рубен Варданян, осознав, что его операции по варварскому разграблению месторождений меди и золота в бывшем Агдеринском районе Азербайджана фактически положен конец, теперь нацелен на грабеж Армении.

Он добился возобновления эксплуатации Амулсарского золоторудного месторождения в Джермуке, недалеко от Гысырдага.

По словам министра экономики Армении Вагана Керобяна, между правительством Армении, Евразийским банком развития и компанией "Lydian Armenia" было подписано трехстороннее соглашение на сумму 250 миллионов долларов по эксплуатации Амулсарского месторождения. Согласно условиям сделки, в обмен на право эксплуатации Амулсара "Lydian Armenia" передаст 12,5% своих акций правительству Армении.

Действующая в Армении вышеуказанная компания является дочерней структурой Lydian International, официально зарегистрированной на острове Джерси. То есть это типичная оффшорная структура.

Компания "Lydian Armenia" выдается за преемника компании "GeoTeam" в Армении, но уже со сменившимся названием.

Однако на самом деле все обстоит иначе. Так, согласно документам, "Lydian Armenia" является структурой, принадлежащей компаниям "Orion mine Finance", зарегистрированной в США, и "Оsisko Gold Royalties", зарегистрированной в Канаде.

Компания "Lydian Armenia" пообещала инвестировать 400 миллионов долларов в разработку Амулсарского месторождения с запасами в 89,376 миллиона тонн руды, 73733 тонн золота и 294367 тонн меди.

Официальной информации о правлении компании нет.

Однако проведенные исследования показывают, что среди крупных "теневых" акционеров компании - Resource Capital Funds, Orion Mine Finance, Franklin Templeton Resources, EBRD, а также несколько других институциональных и частных акционеров.

Экологи и неправительственные организации по охране окружающей среды в Армении подчеркивают, что за эксплуатацией Амулсарского месторождения стоит и Рубен Варданян. Также говорится, что если в Амулсаре начнутся эксплуатационные работы, это нанесет катастрофический удар по экологии в Армении и приведет к тяжелым последствиям.

С 2017 года армянские экологи стараются не допустить возобновления работ в Амулсаре. Чтобы успокоить медиа, общественность и особенно экологов, правительство заказало международную экспертизу проекта Амулсар, заплатив ливанской компании ELARD ("Earth Link & Advanced Resources Development") 400 тысяч долларов (!).

После года исследований ELARD, не опубликовав итогового отчета, заявила, что "эксплуатация месторождения Амулсар не предполагает неуправляемых рисков для окружающей среды".

Однако вскоре стало известно, что эксперты ELARD воспользовались ранее проведенными исследованиями местных структур в Армении. То есть ливанская компания не проводила никаких независимых и дифференцированных исследований или же мониторинга.

Армянский эколог Сильва Адамян отметила: "Несмотря на все оптимистичные заявления правительства премьер-министра Никола Пашиняна, риски, связанные с эксплуатацией Амулсара, до сих пор не просчитаны и недооценены. Могу сказать лишь то, что после начала эксплуатации мы потеряем Джермук и озеро Севан как курортные зоны".

Армянские экологи также подчеркивают, что после начала работ на Амулсарском месторождении возникнут серьезные проблемы с безопасным сбором грунтов, содержащих токсичные цианистые соединения.

Компания "Lydian" также занимается эксплуатацией месторождения "Кела" в Грузии. По документам, во всяком случае.

В 2010 году "Lydian International" регистрирует на острове Джерси новую дочернюю компанию Lydian Resources Georgia Limited, которая создает в Тбилиси общество с ограниченной ответственностью (ООО) под названием Georgian Resource Company LLC.

А 4 октября 2011 года компания Georgian Resource Company LLC получила государственную лицензию на эксплуатацию месторождения "Кела" площадью 720,75 га вблизи села Зоти в районе Чохатаури Грузии.

Однако Lydian Resources Georgia Limited была привлечена к административной ответственности за непредставление отчета о результатах геолого-разведочных работ и проекта добычи полезных ископаемых.

20 февраля 2017 года Государственная экологическая инспекция Грузии обратилась в Тбилисский городской суд на предмет нарушения данной компанией требований законодательства.

При расследовании деятельности компании "Lydian" в Армении, сопровождавшейся нескончаемыми скандалами, обвинениями в коррупции и нарушениях закона, неоднократно встречается имя уже бывшего "государственного министра" сепаратистского режима в Ханкенди, марионетки Рубена Варданяна.

Армянские СМИ, экологи, эксперты считают Рубена Варданяна одним из "теневых дирижеров" проекта варварского разграбления Амулсарского месторождения под видом его "эксплуатации".

Если быть точнее, экологи и представители СМИ не сомневаются, что Рубен Варданян является одним из владельцев "Lydian Armenia".

Однако Варданян, будучи верным своему амплуа, все отрицает, обвинения опровергает.

В интервью Первому каналу Армении он сказал: "Я не имел и не имею никакой связи с Амулсаром. Очень интересно, когда мое имя и имя Нубара Афеяна связывают с Амулсаром, потому что очень легко проверить, кто акционеры компании Lydian".

Но через некоторое время Варданян заявил, что "AmeriaBank", членом совета директоров которого он является, предоставил скандальной компании "Lydian" кредит в размере 7 миллионов долларов.

При этом, согласно документам, Варданян выделил "Lydian Armenia" не 7, а 24 миллиона долларов.

Кроме того, он в качестве партнера привлек к эксплуатации Амулсарского месторождения "Amber Capital", зарегистрированный в Великобритании и принадлежащий армянскому бизнесмену Джозефу Угурляну.

Весной 2021 года он выкупил долю акций "Lydian Armenia" у Армена Саркисяна, который на тот момент был президентом Армении, за 60 миллионов долларов.

Напомним, что до избрания президентом Армении Армен Саркисян был директором "Lydian İnternational".

Рубен Варданян, всячески пытавшийся опровергнуть свое участие в "проекте", в который он вложил в общей сложности 84 миллиона долларов, а точнее в плане по эксплуатации месторождения Амулсар, просто "пожертвовал" большую сумму денег?

Если да, то почему он скрывает этот факт?

Вопросов много, но Рубен Варданян на них не отвечает.

Он, как обычно, предпочитает лгать...