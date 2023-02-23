Состоялась презентация книги «613 шехидов Ходжалы» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида 23 февраля состоялась презентация книги «613 шехидов Ходжалы».

Как сообщает в четверг Trend, в ней представлена информация о каждом погибшем во время Ходжалинского геноцида, совершенного вооруженными силами Армении в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

Выступая на презентации, автор книги Дурдана Агаева отметила, что она подготовлена в рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы!», инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой. Она отметила важность публикации для того, чтобы донести до мировой общественности правду о Ходжалинской трагедии, а также для того, чтобы азербайджанская молодежь знала о геноциде в Ходжалы и помнила о нем. Дурдана Агаева подчеркнула, что Ходжалинский геноцид является одной из самых страшных трагедий в истории не только Азербайджана, но и всего человечества.

Дурдана Агаева, родившаяся в Ходжалы в 1972 году, была одной из тех, кто пережил ужасы той страшной ночи. Армяне взяли ее в заложники и удерживали восемь дней. Она вспоминает, что стала свидетельницей армянского варварства и вандализма, а ее саму армяне подвергли жестоким пыткам. Но кровь шехидов не осталась неотмщенной благодаря Победе, которую героическая Азербайджанская армия одержала в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

На презентации также выступили народный писатель Чингиз Абдуллаев, очевидцы Ходжалинской трагедии, военные эксперты, которые отметили исторические заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в донесении до мировой общественности правдивой информации о Ходжалинском геноциде. Отмечалось, что только после возвращения к власти великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева впервые была дана политико-правовая оценка Ходжалинской трагедии. По инициативе общенационального лидера 24 февраля 1994 года Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял Постановление «О Дне Ходжалинского геноцида», а 26 февраля было объявлено в Азербайджане Днем Ходжалинского геноцида.

В книге «613 шехидов Ходжалы» рассказывается также о том, каким был город Ходжалы в мирное время, об осаде города армянскими формированиями, об оккупации Ходжалы при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии. Оккупанты беспощадно расправились с мирными жителями, мученической смертью погибло 613 человек, среди них 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков.