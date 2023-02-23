В Вашингтоне состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В зале Форум Правосудия (Justice Forum) Кеннеди-центра в Вашингтоне состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве иностранных дел Азербайджана, на мероприятии, организованном посольством Азербайджанской Республики в США с участием около 150 гостей, присутствовали аккредитованные в США (руководители и члены дипломатических представительств) послы и дипломаты различных стран, сотрудники мозговых центров, представители общественности США, а также азербайджанской общины.

После минуты молчания в память о жертвах Ходжалы на мероприятии выступили с речами посол Азербайджанской Республики в США Хазар Ибрагим, посол Турции в США Мурат Марджан, основатель Каролинского центра мира США, ранее работавший в Азербайджане и участвовавший в гуманитарных проектах, связанных с беженцами и вынужденными переселенцами, Файсал Хан.

На мероприятии было представлено видеообращение американского путешественника и журналиста, автора книги "Дневник Азербайджана" Томаса Гольца, который находился в Азербайджане в тот период, когда был совершен Ходжалинский геноцид, ставшего свидетелем последствий трагедии. Он рассказал об ужасах Ходжалы, событиях, происходивших в тот период. Гольц отметил, что готов приложить все усилия для обеспечения справедливости в отношении Ходжалы на международном уровне. Он подчеркнул, что работает над новой книгой о культуре, традициях, кухне Азербайджана и толерантности его жителей, которая станет продолжением книги "Дневник Азербайджана".

После официальной части мероприятия в исполнении исследователя азербайджанского мугама и руководителя "Американского общества мугама", американца Джеффри Вербока, руководителя общества "Национальная музыка и глобальная культура", известной пианистки Наргиз Алияровой были исполнены отрывки из классических произведений азербайджанских и западных композиторов и мугамов, посвященные памяти жертв Ходжалы.