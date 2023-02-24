Французский реалполитик: проармянские симпатии могут дорого обойтись ЕС

БАКУ /Trend/ - После второй карабахской войны между Арменией и Азербайджаном политические реалии на Южном Кавказе изменились. Это не осталось незамеченным на Западе, в частности, во Франции. После окончания войны отношения между Азербайджаном и Францией сложно было назвать стабильными, но и ничего сверхсерьезного тоже не произошло.

Уже два года французские официальные лица заявляют о своей поддержке Армении, и, к сожалению, эта тенденция продолжается до сих пор. Визит бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа (в настоящее время майор Гавра) в Армению является очередным примером.

Обошлось без сюрпризов, и Филипп начал обычную антиазербайджанскую тираду, много смелых, но невесомых заявлений. Хотя сам визит не был крупным событием, продемонстрированные тенденции были значительными и могут быть трактованы как имеющие далеко идущие последствия.

Максимизация собственных выгод за счет других — нетзменная тема французской внешней политики, которую мы рассматривали ранее. Деструктивное воздействие подобной стратегии сказывается на долгосрочной политике ЕС как минимум в двух основных направлениях.

Направление первое: усилия ЕС по посредничеству между Арменией и Азербайджаном

Неудивительно, что Баку сложно принять позицию Франции в контексте азербайджано-армянских отношений. Ранее Франция предприняла несколько шагов, в том числе попыталась "протолкнуть" открыто антиазербайджанскую резолюцию, которая впоследствии оказалась безуспешной. Откровенно враждебное отношение Франции привело к тому, что Баку разочаровался в перспективах участия Франции в качестве одного из посредников и отказался от участия в переговорах при ее посредничестве в декабре 2022 года.

Перенесемся к последней Мюнхенской конференции, на которой Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил приверженность Азербайджана формату мирных переговоров в Брюсселе. Это вселило надежду на то, что Брюссельский формат переговоров продолжит функционировать и, возможно, процесс пойдет более гладко. Спустя несколько дней после этого Эдуард Филипп совершил визит в Армению.

Направление второе: энергетическая безопасность ЕС под угрозой

В середине 2022 года Координационный совет армянских организаций Франции, совместно с 61 политиком, представляющим Францию, обратился к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом приостановить газовые переговоры с Азербайджаном под предлогом того, что газовая сделка с Азербайджаном сделает ЕС слабее. Обоснованность таких заявлений весьма сомнительна, учитывая ограниченное количество надежных экспортеров газа, геополитические проблемы и низкие запасы газа в Европе на тот момент.

Важный момент заключается в том, что Франция имеет более низкий уровень зависимости от газа по сравнению с другими европейскими странами из-за доминирования ядерной энергетики. Франция удовлетворяет около 70 процентов своих потребностей за счет ядерной энергии благодаря стратегии, известной как план Месмера, которая направлена на развитие ядерной энергетики и обеспечение энергетической независимости Франции. Из-за того, что газовая сделка между Азербайджаном и ЕС не повлияет на их страну, некоторые французские политики попытались повлиять на мнение председателя Еврокомиссии, которая действует в интересах всех государств-членов.

Конфликт интересов Франции и ЕС: заключительные мысли

Франция остается важной частью ЕС, и это вряд ли изменится, поэтому Париж будет влиять на политику союза. Однако здесь присутствует определенный конфликт интересов. Французский реалполитик ведет к угрозе интересам ЕС. В контексте Брюссельского формата мирных переговоров, открытая поддержка одной из сторон, продемонстрированная французскими политиками разного ранга, включая президента, создает большие вызовы для ЕС.

Во-первых, подрывает доверие к ЕС как к посреднику, главным рычагом влияния которого являются ценности, продвигаемые Союзом. У Брюсселя весьма ограниченные инструменты для посредничества, он не может обеспечить мир военными средствами, ввести санкции против страны без веских юридических на то оснований и открыто игнорировать международное право. Когда французские политики пытаются повлиять на мнение лиц, принимающих решения в Брюсселе, они лишают ЕС единственного доступного инструмента посредничества.

Вторым вызовом является позиция Франции в отношении мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном и ее непреодолимое «желание» помочь Армении. В конце концов, если бы Франция действительно хотела процветания Армении, она создала бы необходимые условия для взаимодействия Армении с Азербайджаном, тем самым укрепляя мир между народами. Однако, у Франции свои цели, которых она пытается достичь за счет ЕС, и Союзу будет невероятно сложно выступать посредником в сложившихся обстоятельствах.

Различные приоритеты в сфере энергетики подталкивают некоторых французских политиков к тому, чтобы рассматривать переговоры между Азербайджаном и ЕС как возможность расширить свое влияние с минимальными рисками для своей страны.

Поддержка французскими политиками Армении – проблема для ЕС. Разница в интересах Франции и ЕС слишком значительна и очевидна в контексте отношений с Азербайджаном. Таким образом, лица, принимающие решения в ЕС, должны понимать, что любой политический подход должен учитывать интересы Союза в целом, а не желания отдельной страны.