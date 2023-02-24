В Азербайджане задержан подозреваемый в финансировании терроризма (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ), гражданин Азербайджанской Республики Салахов Мирджавад Сейидага оглы был задержан по подозрению в совершении преступных действий, связанных с финансированием террористической организации ИГИЛ.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе СГБ.

Установлено, что Мирджавад Салахов, вступив в ряды террористической организации ИГИЛ в городе Ракка Сирийской Арабской Республики, был направлен в специальный тренировочный лагерь, где, проходя боевые учения, овладел правилами применения огнестрельного оружия.

Затем он начал работать бухгалтером в террористической организации ИГИЛ. Во время работы на террористическую организацию, он занимался предоставлением ежемесячных денежных средств и продовольственного обеспечения членам террористической организации, участвовавшим в вооруженных конфликтах, и их семьям, выделению материальной помощи членам организации, пострадавшим в ходе вооруженных конфликтов, и семьям погибших, в целях уклонения от уголовной ответственности некоторое время прятался в других странах.

Также было установлено, что Салахов Мирджавад Сейидага оглу был вовлечен в террористическую организацию ИГИЛ своим братом Салаховым Мирджалалалом Сейидага оглу. Мирджалал Салахов был ранен в ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике.

Мирджавад Салахов обвиняется по статьям 214-1 (финансирование терроризма) и 283-1.3 (участие в вооруженных конфликтах за пределами страны) УК АР, Мирджалал Салахов - по статьям 281-1.1 и 283-1.3 (вовлечение в вооруженные конфликты за пределами страны и участие в таких вооруженных конфликтах) УК АР. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с привлечением к уголовной ответственности.

В настоящее время проводятся комплексные следственно-оперативные мероприятия.