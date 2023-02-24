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Экипажи танков азербайджанской армии выполнили различные упражнения (ВИДЕО)

Политика Материалы 24 февраля 2023 10:10 (UTC +04:00)
Экипажи танков азербайджанской армии выполнили различные упражнения (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2023 год, на общевойсковом полигоне экипажами танков азербайджанской армии были выполнены различные упражнения по вождению и огневой подготовке, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Преодолевая естественные и искусственные препятствия на местности, экипажи танков успешно выполнили задачи по управлению боевыми машинами, уничтожению целей условного противника с места и в движении. Основной целью занятий является повышение знаний, умений и совершенствование боевых навыков военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.

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