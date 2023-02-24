На израильском информационном портале опубликован материал о Ходжалинском геноциде

БАКУ /Trend/ - На израильском информационном портале СТМЭГИ опубликован материал о Ходжалинском геноциде в связи с 31-й годовщины трагедии, передает в пятницу Trend.

«Каждый год страны во всем мире вспоминают Ходжалинскую трагедию, произошедшую в ночь на 26 февраля 1992 года, во время первой Карабахской войны, когда армянские войска напали на город Ходжалы, безжалостно расправившись с сотнями мирных жителей. Международные правозащитные организации, включая Human Rights Watch, представили подробные описания Ходжалинской резни в своих публикациях. В этом году отмечается 31-я годовщина Ходжалинской трагедии. Азербайджан, как и многие другие страны мира, живо помнит это и чтит память погибших», - говорится в материале.

Как отмечается, события в Ходжалы признаны резней в 20 штатах США и нескольких государствах, включая Пакистан и Израиль. В память о Ходжалинской трагедии в Турции и Германии построены мемориалы.

«Несмотря на все это, виновные в этой трагедии до сих пор не привлечены к ответственности за нее. Азербайджан освободил Карабах от армянской оккупации и готов жить в мире с проживающими там армянами. Тем не менее, даже когда будет достигнут мир с Арменией, Азербайджан не сможет смириться с этой болью, обрушившейся на его народ», - говорится в материале.