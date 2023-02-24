Президент Ильхам Алиев направил президенту Эстонии поздравительное письмо в связи с Днем независимости

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Эстонской Республики Алару Карису по случаю национального праздника этой страны - Дня независимости.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Эстонской Республики - Дня независимости.

Азербайджан и Эстонию связывают дружеские отношения и сотрудничество. Верю, что развитие наших обладающих добрыми традициями связей и расширение сотрудничества и впредь будут служить интересам наших стран и народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Эстонии – постоянного мира и благополучия", - говорится в письме.