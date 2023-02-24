Депутаты Милли Меджлиса обсудят на пленарном заседании 27 вопросов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Trend, депутаты примут решение по 27 вопросам.

В повестку заседания включены следующие вопросы:

1. О назначении С.И.Бекташи судьей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

2. О ежегодном отчете органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципальных образований.

3. Законопроект об утверждении протокола №16 к Конвенции "О защите прав человека и основных свобод".

4. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс, законы “О кредитных союзах”, “О табаке и табачных изделиях”, “О банках” и “О небанковских кредитных организациях” (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон "О чрезвычайном положении" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной службе" (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон ”Об аренде земли" (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (третье чтение)

13. Законопроект о внесении изменений в закон ”Об автомобильном транспорте" (третье чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (третье чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в закон ”О социальном страховании" (второе чтение)

17. Законопроект о внесении изменений в закон "О страховании от безработицы" (второе чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (второе чтение).

19. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

20. Законопроект о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике" (первое чтение).

21. Законопроект о внесении изменений в закон "О прокуратуре" (первое чтение).

22. Законопроект о внесении изменений в "Описание знаков различия и форменной одежды работников органов прокуратуры", утвержденное законом Азербайджанской Республики от 29 июня 2001 года № 165-IIQ (первое чтение).

23. Законопроект о внесении изменений в закон "О служебном удостоверении работников прокуратуры" (первое чтение).

24. Законопроект о внесении изменений в закон "О прохождении службы в органах прокуратуры" (первое чтение).

25. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс (первое чтение).

26. Законопроект о внесении изменений в закон “О банках” (первое чтение).

27. Законопроект о внесении изменений в закон "О рынке ценных бумаг" (первое чтение).