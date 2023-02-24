При организации Фонда Гейдара Алиева в Риме состоялось мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида при совместной организации Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в Италии в Центре культуры посольства состоялась церемония почтения памяти, в которой приняли участие члены парламента, государственные, общественные и политические деятели Италии, представители дипломатического корпуса, местных СМИ и азербайджанской общины.

Как сообщает Trend, выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов отметил, что Ходжалинский геноцид был одним из самых тяжких преступлений, совершенных против мирного населения во время военной агрессии Армении против нашей страны 31 год назад. Подчеркнув, что за одну ночь из-за их этнической принадлежности были убиты 613 мирных жителей, посол сказал, что это является проявлением проводимой Арменией политики этнической чистки. Он заявил, что геноцид, совершенный в Ходжалы, был учинен Арменией планомерно и является грубейшим нарушением норм и принципов международного гуманитарного права.

Р.Асланов подчеркнул, что память о войне, геноциде и преступлениях против человечности важна и с точки зрения обеспечения наказания лиц, совершивших их и недопущения повторения таких жестокостей. Отметив, что в результате Отечественной войны 2020 года наша страна под руководством Президента Ильхама Алиева установила справедливость и восстановила территориальную целостность, посол довел до внимания неизменную позицию нашего государства относительно дачи правовой и политической оценки Ходжалинскому геноциду, привлечения виновных к ответственности.

Посол сказал, что международная кампания «Справедливость к Ходжалы!», проводимая Фондом Гейдара Алиева и под руководством вице-президента Фонда Лейлы Алиевой с целью информирования мировой общественности, вносит важный вклад в дело дачи правовой и политической оценки совершенных в Ходжалы преступлений.

Представитель Фонда Гейдара Алиева Фидан Юсибова, выступая, сказала, что Ходжалинский геноцид, произошедший на глазах у мирового сообщества в конце прошлого века, является преступлением, совершенным не только против наших соотечественников, но и против человечества в целом. Ходжалинскую трагедию невозможно забыть из-за ее масштабов, жестокости, и эта история навсегда запечатлелась в памяти крови нашего народа. Эта трагедия является кровавой страницей политики геноцида и этнической чистки, осуществленной радикальными армянскими националистами против нашего народа.

Она отметила, что доведение до мировой общественности правды о преступлениях, совершенных армянскими националистами против нашего народа, а также правды о Ходжалинском геноциде всегда остается одним из важных направлений деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Она подчеркнула исключительные заслуги Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в доведении до мирового сообщества правды об этом чудовищном геноциде. Международная кампания «Справедливость к Ходжалы!», инициированная вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой с целью распространения на международном уровне фактов о Ходжалы и объективной оценки трагедии имеет особое значение.

Ф.Юсибова сказала, что международная кампания «Справедливость к Ходжалы!» внесла большой вклад в процесс признания факта геноцида за рубежом. Цель кампании – информирование международной общественности о Ходжалинском геноциде, почтение памяти жертв этой трагедии и обеспечение того, чтобы эти события не были забыты, особенно подрастающим поколением. В результате целенаправленной деятельности, проводимой в рамках кампании, страны мира более обстоятельно информированы о бесчеловечных деяниях армянских террористов. На сегодняшний день более 10 стран и Организация исламского сотрудничества приняли решения и резолюции, признающие совершенные армянами в Ходжалы преступления геноцида.

Было подчеркнуто, что благодаря блестящей Победе славной Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наш народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида как народ-победитель. Сегодня кровь всех наших шехидов, а также жертв Ходжалинского геноцида отомщены.

Затем 13-летняя представительница азербайджанской общины Италии Ильдуза Садыхова представила вниманию участников мероприятия на итальянском языке рассказы из посвященной жертвам Ходжалинского геноцида книги «Они никогда не вырастут», автором которой является свидетель Ходжалинского геноцида Сария Муслим гызы Джафарова.

На церемонии почтения выступили заслуженный артист Азербайджана, известный пианист Ислам Манафов и заслуженный артист, дирижер, композитор и пианист Туран Манафзаде, которые исполнили произведения азербайджанской и мировой классики. Кроме того, прозвучало произведение «Ходжалы» азербайджанского пианиста, лауреата международных конкурсов, дирижера и композитора Абузара Манафзаде.

В рамках мероприятия также была организована фотовыставка, посвященная 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.