Билал Эрдоган ознакомился с деятельностью азербайджанских волонтеров в Турции (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Накануне Билал Эрдоган посетил лагерь азербайджанских волонтеров в братской Турции и близко ознакомился с деятельностью молодых добровольцев в районе землетрясения.

Как сообщили Trend в Молодежном фонде Азербайджана, он высоко оценил масштабные кампании помощи, проводимые Азербайджанским государством и народом, а также благородную добровольческую деятельность нашей молодежи в братской стране, выразил признательность азербайджанскому государству и народу за их солидарность с Турцией в эти трудные дни.

В конце Билал Эрдоган сделал памятное фото с азербайджанскими волонтерами, вместе с нашей молодежью произнес лозунг президента Азербайджана Ильхама Алиева "один кулак, одно сердце, одна душа", передав тем самым мессидж братства, дружбы и солидарности.

Для информации отметим, что азербайджанские добровольцы, оказывающие, в палаточных городках в регионах Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и Малатья, помощь пострадавшим от стихийного бедствия, также осуществляют разгрузку, сортировку, распределяют продовольствие, одежду, медикаменты, оказывают иную помощь в различных пунктах в районах землетрясений, раздают местному населению воду и горячие напитки, доставляют необходимую помощь в десятки кварталов, расположенных в разных районах зоны бедствия, оказывают другие услуги поддержки. Также наши волонтеры посещают отдаленные села для доставки гуманитарной помощи.

В то же время, азербайджанские волонтеры устанавливают специальные палатки с целью реабилитации и эффективной организации досуга детей, пострадавших от землетрясения, а также оказывают услуги по уходу и психологической поддержке сотен детей, чтобы свести к минимуму потрясения, пережитые ими травмы, полученные во время стихийного бедствия. Кроме того, наши волонтеры с медицинским образованием направляют местных жителей к профессиональным врачам после оказания первичной медико-санитарной помощи, а также обслуживают пострадавших в полевых аптеках.