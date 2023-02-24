Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев поздравил Эмира Кувейта по случаю национального праздника страны

Политика Материалы 24 февраля 2023 15:07 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил Эмира Кувейта по случаю национального праздника страны

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Эмиру Государства Кувейт Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше величество,

По случаю 25 февраля - национального праздника Государства Кувейт - от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ, передаю самые искренние пожелания.

Азербайджан придает большое значение отношениям дружбы и сотрудничества с Кувейтом, которые опираются на прочную исламскую солидарность. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления азербайджано-кувейтских связей, полного использования потенциала нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества как в двусторонней, так и многосторонней плоскости.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Кувейта – постоянного благополучия и процветания".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости