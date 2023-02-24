Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение отношениям дружбы и сотрудничества с Кувейтом

БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает большое значение отношениям дружбы и сотрудничества с Кувейтом, которые опираются на прочную исламскую солидарность.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Эмиру Кувейта Шейху Навафу Аль-Ахмеду Аль-Джаберу ас-Сабаху по случаю национального праздника страны.

"Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления азербайджано-кувейтских связей, полного использования потенциала нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества как в двусторонней, так и многосторонней плоскости", - говорится в письме.