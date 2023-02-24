В Азербайджане отменяется ряд госпошлин

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается отменить государственную пошлину за выдачу бланков разрешений на границе транспортным средствам, осуществляющим международные автомобильные перевозки.

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект о внесении поправок в Таможенный кодекс Азербайджана.

Наряду с этим, предлагается отменить обязанность таможенных органов выдавать бланки разрешений на границе транспортным средствам, осуществляющим международные автомобильные перевозки.

Отметим, что в настоящее время для грузовых и пассажирских перевозчиков иностранных государств, имеющих межправительственное соглашение с Азербайджанской Республикой о международных автомобильных перевозках, если они превышают квоту на въезд и выезд и транзитный проезд, пошлины составляют 100 долларов США, для грузовых автомобилей - 100 долларов США и для пассажирских автобусов - 50 долларов США.

Для грузовых и пассажирских автомобильных перевозчиков, не имеющих межправительственного соглашения с Азербайджанской Республикой относительно международных автомобильных перевозок, размер пошлины составляет соответственно 150 долларов США и 75 долларов США.

После обсуждений поправки были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)