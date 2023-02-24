Те, кто стоит за Варданяном, поняли, что у этого проекта нет перспектив - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:32)

БАКУ /Trend/ - Те, кто стоит за Варданяном, так же поняли, что у этого проекта нет перспектив.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время выступления на мероприятии, посвященном 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Министр отметил, что после Второй Карабахской войны Азербайджан говорит о мирной повестке дня и представил свое видение будущего. "В этом контексте с первого дня были открытые, логичные и последовательные месседжи Президента Ильхама Алиева о готовности приступить к интеграции проживающих в Карабахе жителей армянского происхождения в азербайджанское общество на общественном, политическом и экономическом уровнях, а также о развитии региона под суверенитетом Азербайджана. Поэтому позиция Азербайджана в отношении человека, который пытается выставить себя "представителем" армянского населения, заключалась в том, что мы готовы говорить именно с представителями населения, но не с человеком, который никакого отношения к Карабаху не имеет, появился или внедрен извне и играет в чью-то игру. Такой человек не может быть для нас представителем от населения. Занятие этой позиции Варданяном было невозможно. Те, кто стоял за ним, тоже поняли, что у этого проекта нет перспектив.

В целом, при обсуждении решений, касающихся процесса реинтеграции, неоднократно говорилось, что он будет осуществляться в форматах, соответствующих Конституции Азербайджана и в рамках международных договоров, участником которых является Азербайджан. Вам известно, что Армения долгое время проводила политику незаконного поселения. Считаю, что нет никакой разницы между Варданяном и нелегальными поселенцами. Потому что он не имеет никакого отношения к Карабаху", - сказал глава МИД.

Следует отметить, что Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, вчера был уволен с «поста» в сепаратистском режиме в Карабахе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)