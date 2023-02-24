Все увидели, что братство Азербайджана и Турции не на словах, а на деле - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Все увидели, что братство Азербайджана и Турции не на словах, а на деле.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время выступления на мероприятии, посвященном 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Он отметил, что разрушительное землетрясение в братской Турции и его тяжелые последствия потрясли всех.

"Нет человека, который бы не воспринял эту трагедию как свою собственную. С первых часов Азербайджан, заявив, что находится рядом с Турцией, отправил туда своих спасателей. После произошедшей трагедии я посетил пострадавшие регионы, очень тяжело было видеть последствия землетрясения. Несмотря на произошедшую беду, мы стали свидетелями того, насколько сильны духом эти люди" , - сказал министр.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)