МИД Азербайджана распространил заявление по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил заявление по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщает в пятницу Trend, в заявлении говорится, что 26 февраля 2023 года исполняется 31-я годовщина со дня геноцида, совершенного вооруженными силами Армении в Ходжалы.

"Одним из наиболее тяжких преступлений, совершенных против мирного населения Азербайджана в ходе многолетней армянской агрессии, и одной из самых трагических страниц в нашей истории стал геноцид, совершенный в отношении жителей города Ходжалы, где до конфликта проживало более 7 000 человек. В рамках оккупационной политики Армении, до Ходжалинского геноцида, были совершены массовые убийства азербайджанского населения в таких населенных пунктах, как Баганис Айрым, Гарадаглы, Мешели, Керкиджахан, Малыбейли, люди были убиты по заранее подготовленному плану, с особой жестокостью. С октября 1991 года город Ходжалы был полностью окружен вооруженными силами Армении. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, после массированных артиллерийских обстрелов, ВС Армении при поддержке 366-го мотострелкового полка армии бывшего СССР, который состоял в основном из армян, захватили Ходжалы. Из города были изгнаны 5 379 жителей. Были зверски убиты 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков. 1 275 человек были взяты в плен и заложники и подвергнуты пыткам, 487 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Судьба 150 человек, попавших в плен, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор неизвестна. В результате этих действий ВС Армении 8 семей были полностью уничтожены, 130 детей потеряли одного из родителей, а 25 детей - обоих родителей.

Ходжалинский геноцид был составной частью политики этнической ненависти, расовой дискриминации и систематического насилия, проводимой Арменией против Азербайджана на государственном уровне в течение многих лет. Ходжалинский геноцид и другие преступления, совершенные Арменией в ходе агрессии против Азербайджана, в том числе военные преступления и преступления против человечности, являются серьезными нарушениями прав человека и международного гуманитарного права. К ним относятся нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и других международных конвенций. Национальные законодательные органы 18 государств, 24 штатов США, а также Организация исламского сотрудничества и Организация тюркских государств приняли многочисленные резолюции и постановления, осуждающие массовое убийство мирного населения в Ходжалы и расценивающие его как акт геноцида и преступления против человечности. Европейский суд по правам человека в своем решении от 22 апреля 2010 года пришел к важному выводу, расценив действия тех, кто совершил преступные деяния, зверства в Ходжалы, как "военные преступления или особо тяжкие деяния, приравненные к преступлениям против человечности". До сих пор никто из ответственных за преступления, совершенные в Ходжалы, не был привлечен Арменией к уголовной ответственности. В интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу тогдашний министр обороны и экс-президент Армении Серж Саргсян, признавший свою вину, сказал: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не смогут поднять руку на гражданское население. Мы сломали этот стереотип" (Томас де Ваал, "Карабах: Армения и Азербайджан между миром и войной (Нью-Йорк и Лондон, издательство Нью-Йоркского университета, 2003, стр. 172). В ходе военных операций, проводимых Арменией с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, она продолжала намеренно целиться в мирное азербайджанское население. Армения прибегла к такой же тактике террора, что и в 1992 году, и целенаправленно целилась в гражданское население и на гражданскую инфраструктуру таких городов Азербайджана, как Гянджа, Барда, Тертер, расположенных на значительном расстоянии от фронтовой зоны, на этот раз используя современные ракетные установки и кассетные боеприпасы.

Азербайджанская Республика верит, что меры, принимаемые на национальном уровне и в рамках действующего международного права, послужат прекращению безнаказанности и привлечению к суду лиц, ответственных за тяжкие преступления, совершенные в ходе агрессии Армении против Азербайджана. Ходжалинскому геноциду должна быть дана правовая оценка, а виновники этой страшной трагедии должны понести заслуженное наказание. Чтим память жертв Ходжалинской трагедии, да упокоит Всевышний души погибших", - говорится в заявлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)